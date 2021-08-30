По информации пресс-службы департамента УИС по ЗКО, 26 августа была пресечена попытка доставки ухищренным способом на территорию учреждения запрещенных предметов. - Оперативными и режимными сотрудниками учреждения совместно с национальной гвардией была получена информация о готовящемся «проносе» запрещенных к использованию предметов на территории учреждения. В назначенное время в ходе досмотровых мероприятий на транспортном КПП автомашины водитель автомобиля индивидуального предприятия при попытке доставки запрещенных предметов на территорию учреждения, были обнаружены в 3-х литровой жестяной банке с краской сверток с таблетками белого цвета в количестве 385 штук, неизвестное вещество зеленого цвета со специфическим запахом в свертке, 2 шприца в свертке, 10 мг пластмассовых флаконах жидкости неизвестного содержания в количестве 4 штуки, – прокомментировал начальник учреждения Магнис Сабиров. Была вызвана Следственно оперативная группа, после чего был составлен акт изъятия запрещенных предметов, изъятые вещества направлены для проведения экспертизы. Как отметили в ведомстве, за данное административное правонарушение нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а в случае передачи веществ, схожих с наркотическими средствами могут и привлечь к уголовной ответственности предусмотренных соответствующей частью ст. 297 УК РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.