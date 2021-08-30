Глава государства обратится к народу Казахстана 1 сентября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Возникает вопрос об умении работать нынешнего состава правительства - Токаев Фото из архива "МГ" В обращении будут обсуждены приоритеты предстоящего социально-экономического развития страны. -  1 сентября в 11:00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих Палат Парламента. В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период, - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  