По данным РГП "Казгидромет", 31 августа в Уральске прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +14. Ветер и жара до 33 градусов ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +23. В Актобе будет ясно. Днем +26 градусов, ночью +7. Дождь с грозой синоптики прогнозируют в Алматы. Температура воздуха днем +31 градус, ночью +21.