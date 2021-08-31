Девушка хотела перед свадьбой удалить зубы мудрости, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Трагедия произошла в одной из частных медицинских клиник Алматы. Как сообщили в родственники в Instagram-паблике , стоматолог насчитал девушке четыре зуба мудрости. Удаление должно было происходить при полном наркозе.

- Она пришла в клинику и написала маме сообщение. Прошло три часа, четыре, пять... мама подумала, может от анестезии отходит, сказали будет часа два отходить. Через 6 часов 10 минут звонит брат Маши, говорит «срочно приезжайте, мама, у меня больше нет сестрёнки, - написали родные Марии.

По словам медиков, у пациентки после укола произошёл анафилактический шок. Два часа её реанимировали, но безуспешно. В медцентре объяснили, что скорую помощь вызывать не стали, потому что в клинике есть своё реанимационное отделение.

29 августа Марию похоронили в свадебном платье.

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в комментариях прокомментировал, что по данному факту нами начато расследование.

- Уголовное дело зарегистрировано в отделении полиции при управлении полиции Ауэзовского района. Ход расследования находится на контроле в департаменте полиции города Алматы, - написал Абдрахманов.

В управлении общественного здоровья Алматы также обещали прокомментировать ситуациию.