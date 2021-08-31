Мыло хозяйственное – 180 грамм;

Сода пищевая – половина пачки;

Горчица – 200 грамм;

Перекись водорода – 2 столовые ложки;

Аммиак (нашатырный спирт) – 2 столовые ложки;

Вода – 0,5 литра;

В последнее время наверняка никто не заморачивается, и скупает разрекламированную бытовую химию с полок магазинов. Действительно проблем нет. Пришел намылил, побрызгал, потер и кухня блестит! А что делать тем, кому не по карману импортные флакончики с чистящими средствами, или хуже того началась аллергия? Рано расстраиваться, выход есть всегда. Можно приготовить чистящее средство своими руками, из компонентов, которые найдутся у любой хозяйки в доме и будет ничуть не хуже магазинного. Для этого вам понадобится немного времени и терпения. Такое чистящее средство сэкономит ваши деньги и отмоет все загрязнения на кухне:Смешиваем все ингредиенты в одной банке. Взбиваем с помощью миксера и настаиваем одни сутки в прохладном месте, а далее храним чистящее средство в холодильнике. Можно намылить решетки, плиту, духовой шкаф, оставить все на ночь, а на утро смыть.