А что делать тем, кому не по карману импортные флакончики с чистящими средствами, или хуже того началась аллергия? Этим можно намылить решетки, плиту, духовой шкаф утром смыть и кухня блестит. Хозяйке в помощь В последнее время наверняка никто не заморачивается, и скупает разрекламированную бытовую химию с полок магазинов. Действительно проблем нет. Пришел намылил, побрызгал, потер и кухня блестит! А что делать тем, кому не по карману импортные флакончики с чистящими средствами, или хуже того началась аллергия? Рано расстраиваться, выход есть всегда. Можно приготовить чистящее средство своими руками, из компонентов, которые найдутся у любой хозяйки в доме и будет ничуть не хуже магазинного. Для этого вам понадобится немного времени и терпения. Такое чистящее средство сэкономит ваши деньги и отмоет все загрязнения на кухне:
  • Мыло хозяйственное – 180 грамм;
  • Сода пищевая – половина пачки;
  • Горчица – 200 грамм;
  • Перекись водорода – 2 столовые ложки;
  • Аммиак (нашатырный спирт) – 2 столовые ложки;
  • Вода – 0,5 литра;
Как приготовить? Смешиваем все ингредиенты в одной банке. Взбиваем с помощью миксера и настаиваем одни сутки в прохладном месте, а далее храним чистящее средство в холодильнике. Можно намылить решетки, плиту, духовой шкаф, оставить все на ночь, а на утро смыть. Ваша кухня будет блестеть!