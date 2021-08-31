Всегда выбираю рецепты, которые легко готовятся и не требуют каких-то особенных продуктов и затрат. Почему-то этот рецепт называется «Бабушкины вафли», наверное, за простоту приготовления. Черновик

Итак, вот что потребуется:

  • Слив.масла 200 гр
  • Сахара 200 гр
  • Яиц 3 шт
  • Сметаны 80 гр
  • Муки 2 ст
  • Соды 0,5 ч.л.

Приготовить проще простого:

Взбиваем сахар с яйцами. Отправляем в эту смесь мягкое масло, сметану, муку и соду. Размешиваем, пока не получится тесто без комочков. Выпекаем в вафельнице. Вот и готов ароматный десерт. Советую приготовить и попробовать