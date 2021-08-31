Автор ролика утверждает, что на кадрах страж порядка убегает от полицейского офицера, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В сети появилось видео, на котором видно, как мужчина в штатском бьёт полицейского.

- В белой футболке заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района Джакипбаев систематически избивает молодых сотрудников, применяя свои навыки мастера спорта по боевому виду искусства. Рядом держа руки молодого сотрудника рядом находился и помогал ему Турымбетов, являющимся заместителем отдела криминальной полиции, - говорится в описании.

В пресс-службе департамент полиции сообщили, что по данному факту начали служебную проверку.

- В ходе неё будет изучено видео и установлены обстоятельства. Дисциплинарной комиссией департамента полиции к виновным лицам будут приняты строгие меры, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - отмечают в ведомстве.

