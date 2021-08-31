В День Независимости флаг подняли под звуки государственного гимна, исполненного военным оркестром. Также в этот день в парке имени Первого президента прошёл открытый лично-командный чемпионат области по техническим видам спорта, который собрал 90 спортсменов по авто-, судо- и авиамоделированию с радиоуправлением. Побороться за победу приехали гости из Оренбурга. Победителей и призёров наградили грамотами, медалями, кубками и ценными призами Аким области дал поручил и дальше развивать в регионе технические виды спорта, подчеркнув, что это позволит повысить интерес юного поколения к инженерным специальностям.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.