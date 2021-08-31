Аким района показал схему лесного массива и сообщил, что работает совместно с учеными ЗКАТУ им.Жангир хана. По его словам, на 8 км обочины дороги будут высажены ива и тополь. На территории района готовится земельный участок площадью 6,25 га, предназначенный для отдыха жителей и гостей. Продумано и то, что вокруг строящихся вдоль дороги кемпингов будут зеленые насаждения. Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Кадешев сообщил, что заинтересован в расширении лесного массива, который в дальнейшем будет передан в ведение коммунального государственного учреждения. Аким области Гали Искалиев поручил руководителям компетентных органов приступить к детальному изучению работы по превращению земельного участка, простирающегося от города в лесной массив. Глава района Алдияр Халелов сообщил, что тополь на площади 10-15 гектаров начнут высаживать уже в октябре. Аким области также ознакомился со строительством АЗС для заправки горюче – смазочных материалов вдоль дороги Уральск-Саратов. По словам руководителя подрядного ТОО Алтынбека Ташимова, по намеченному участку будет построен пункт заправки и кемпинг. - Общая площадь застройки - 1,5 тысячи кв. метров. Рядом с АЗС построят платную парковку на 15 грузовиков. Проектно-сметная документация кемпинга проходит экспертизу. В следующем году мы начнем его строительство. Проектная стоимость двух объектов - 575 миллионов тенге. Кроме того, будут открыты СТО и автомойки, – сказал Алтынбек Ташимов. Кроме того, на территории Таскалинского района ведется строительство птицефабрики за счет инвесторов. В настоящее время строятся 2 инкубатора на 80 тысяч голов. Планируется, что из каждого инкубатора будет производиться 30 тысяч штук яиц в сутки. Инвесторы отметили, что резкое удорожание стройматериалов вызвало затруднения в ходе строительства, тем не менее в декабре они займутся подготовкой зданий и выращиванием бройлеров. В юго-западной части села Таскала готовятся 66 участков под строительство домов. В настоящее время два подрядчика ведут строительство инженерно-коммунальных сетей, прокладывают водопровод, полностью асфальтируют автодороги. - Проект инфраструктуры будет завершен в октябре. Мы предлагаем инвесторам построить на этой земле одинаковые частные дома. Пока в этом проекте заинтересованы три компании, - сказал руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района Бекболат Губаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.