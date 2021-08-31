Администрации казахстанских школ не должны требовать от родителей заполнение таких заявлений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об этом написала пресс-секретарь министерства образования и науки Казахстана Молдир Абдуалиева на своей странице в Facebook.

- Формат автономного обучения необходим для обеспечения качественного образования. Однако такие заявления не должны требоваться в школах, - написала Абдуалиева.

Если администрация школ требует от родителей заполнить данные заявления, пресс-секретарь ведомства просит сообщать об этом лично ей. Она обещает рассмотреть каждую заявку индивидуально.

