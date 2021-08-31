С этой знаменательной датой юбиляра поздравил аким области Гали Искалиев. Глава региона подчеркнул, что Михаила Ивановича всегда отличала феноменальная память и интеллигентность в общении. Коллеги равнялись на Михаила Ивановича и в части отношения к труду и исполнения обязанностей, таким образом юбиляр заработал профессиональный авторитет и уважение общественности. Трудовая деятельность Михаила Ивановича проходила в постоянном росте. В 1955 году Михаил Усов с красным дипломом окончил Челябинский институт, став квалифицированным специалистом сельского хозяйства – инженером-механиком. По распределению направлен преподавателям в Бурлинский техникум механизации сельского хозяйства. Затем Михаил Иванович был выдвинут главным инженером, заместителем начальника производственного управления Зеленовского района, избран первым секретарем райкома. В 1969 году стал вторым секретарем Уральского областного комитета партии и проработал на этой должности 15 лет. Позже назначен председателем областного исполкома, а с 1987 года работал заместителем председателя госагропрома. Будучи заслуженным ветераном труда Михаил Иванович рассказал, что по сей день следит за успешным развитием региона и отметил большое внимание, которое оказывается старшему поколению. Гали Искалиев поблагодарил Михаила Усова за многолетний и усердный труд на благо области и пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.