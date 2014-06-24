Сегодня, 24 июня, Нурлан НОГАЕВ выехал в Бурлинский район для ознакомления с ходом реализации программы "Агробизнес-2020", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, это уже восьмой по счету район, который объезжает аким области для изучения проблем аграриев. К слову, далее глава региона отправится в Шынгырлауский, Каратюбинский и Сырымский районы. - Одна из основных наших задач - создание всех условия для аграриев в ведении бизнеса, и не только аграриев, а вообще бизнесменов, предприимчивых людей в целом, – сказал Нурлан НОГАЕВ на встрече с крестьянами района. В Бурлинском районе аким области посетил ТОО «Жарсуат». - Мы работаем с 1999 года, - рассказал глава КХ «Жарсуат» Геннадий МАХОРИН. - У нас в аренде около 10 тысяч га земли, мы занимаемся, можно сказать, всем. Есть у нас и пахотные земли, имеем свой инкубатор, разводим кур, уток и гусей, также планируем держать племенное поголовье КРС. Сейчас ведем строительство необходимой инфраструктуры. На вопрос акимао проблемах в производстве, глава КХ отметил отсутствие кадров. - Наша проблема - это наш Карачаганак, все идут работать туда, - пожаловался Геннадий МАХОРИН. - На поле мало кто хочет работать, но это и естественно, там хорошая зарплата, но и у нас не маленькая. Например, во время уборки урожая механизатор у нас получает больше 200 тысяч тенге, ну, такая зарплата только во время уборки. Впрочем, и в остальное время года мы немало платим. Тем не менее, люди все равно идут работать на Карачаганак. На поле главе региона доложился начальник отдела сельского хозяйства Бурлинского района Владимир БРОВКОВ. - В этом году показатели по сельскому хозяйству по некоторым пунктам мы упустили, - признался Владимир БРОВКОВ. - У нас сократилось количество пахотных земель, и это связано со смертью главы одного из крупных крестьянских хозяйств в районе, новые хозяева еще не определились с видом деятельности. - С таким отношением к работе, у вас никогда не будет развиваться сельское хозяйство в районе, - ответил Нурлан НОГАЕВ. - Не хочет сельским хозяйством заниматься одни, привлекайте других. Из всего нужно извлекать выгоду. На месторождении «Карачаганак» работают люди, у которых хороший достаток, привлекайте их как инвесторов, создайте им все условия для ведения успешного бизнеса. В Бурлинском районе раньше до развития месторождения всегда собирали хороший урожай, это был мощный сельскохозяйственный район, а сейчас? Меняйте подход к работе, это касается в первую очередь вас, господин БРОВКОВ, и вас как аким района. Сейчас создаются все условия для развития сельского хозяйства по стране в целом, нужно учитывать все факторы. На месторождении много местных фирм, у которых большое количество сотрудников, спрос на продукты питания есть, и вы должны обеспечивать им не только район, а смотреть дальше, - сказал аким.  