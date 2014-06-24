Сегодня, 24 июня, в редакцию портала «Мой ГОРОД» обратилась Алтынай ДОЩАНОВА. По ее словам, врачи областного центра психического здоровья не хотят госпитализировать ее мать, больную шизофренией. altinai По словам Алтынай, ее мать длительное время лежала в психиатрической больнице, однако весной врачи ее выписали. - Я с мужем и ребенком жили у свекрови, - рассказала Алтынай. - Когда маму выписали, мы начали снимать квартиру, чтобы ухаживать за ней, однако нам пришлось менять жилье по два-три раза за месяц из-за недовольства соседей. Как рассказала Алтынай ДОЩАНОВА, ее мама вела себя очень агрессивно по отношению к соседям, могла начать материться или кричать без повода. - Мама просто не понимает, что делает, - убеждена ДОЩАНОВА. - Она собирает на улице мусор, окурки и ест их, кидалась на меня с ножом, мне пришлось ребенка отправить к родителям мужа, чтобы она не причинила ему вред. Я обращалась к врачам, чтобы маму госпитализировали, однако они утверждают, что нужно ее согласие, но она ведь неадекватна! Я люблю свою мать, но находиться рядом с ней просто опасно для жизни. Неделю назад мама Алтынай пропала, прихватив с собой документы. - Я написала заявление в полицию, - поделилась собеседница. - Там сказали, что искать, конечно, будут, но так как она не в первый раз пропадает, надеяться на быстрый результат не стоит. К тому же мама сама ушла из дома. Я хочу, чтобы ее госпитализировали на время, пока я буду восстанавливать ее документы для того, чтобы определить ее в реабилитационный центр. Однако в областном психоневралогическом диспансере не считают, что мать Алтынай ДОЩАНОВОЙ нуждается в госпитализации. - Мы не имеем права раскрывать диагноз, но могу вас заверить, что это точно не шизофрения, - рассказала заместитель главного врача по лечебной части Лариса ДОГОРОВА. - По поводу мамы Алтынай, мы ее держали у себя полгода, хотя ее привезли всего лишь на три дня. Все оставшееся время мы искали ее дочь, она будто сквозь землю провалилась, некому было забрать женщину. Чтобы не выставлять пациентку на мороз, мы держали ее у себя, хотя показаний к прохождению лечения у нас она не имеет. Только спустя полгода с помощью полицейских мы нашли Алтынай и выписали ее мать. По поводу вспышек агрессии могу сказать, что "скорая" выезжала на эти вызовы и они не подтвердились, повторюсь, показаний к прохождению лечения в психоневралогическом диспансере она не имеет. psih dispancer