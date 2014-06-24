В Актюбинской области заведующая детсада незаконно повысила себе зарплату

Департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное дело в отношении заведующей детского сада «Асанали» Уилского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст.307 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РК, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте агентства. По данным ведомства, заведующая с января по декабрь 2013 года необоснованно начисляла себе повышенную заработную плату. Таким образом она совершила хищение бюджетных средств на общую сумму 366 тысяч тенге. Напомним, в текущем году это далеко не первое нарушение выявленное финансовой полицией в деятельности актюбинских детских садов. Так, с начала текущего года в Актобе были возбуждены уголовные дела в отношении бухгалтеров пяти детских садов. Женщины присваивали деньги, поступившие от родителей воспитанников за услуги детского сада, либо предназначенные на выплату зарплаты сотрудникам. В общей сложности они похитили 106 миллионов тенге.