sadОб этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. Сегодня, 24 июня, судья Уральского городского суда Варвара ДМИТРИЕНКО санкционировала арест охранника детского сада "Балакай" сроком на 2 месяца. Напомним, 21 июня вечером корреспонденты портала «Мой ГОРОД» стали очевидцами задержания сотрудника детского сада №36 «Балакай», что находится в районе железнодорожного вокзала. Полицейские делали оперативную съемку изъятия при понятых. Как стало известно позже, наркотики были найдены у сторожа садика Михаила КАРНАУХА, причем на рабочем месте. - 31 мая 2014 года был задержан гражданин ЮРИН с коробком высушенной марихуаны, который при разговоре со следователем сказал, что приобрел коробок за 4 тысячи тенге у некоего Михаила, - сообщил помощник прокурора города ШУКПАНОВ. На вопрос судьи о том, согласен ли Михаил КАРНАУХ с ходатайством следователя о санкционировании ареста, обвиняемый ответил, что согласен. - Мой подзащитный ранее не судим, поэтому прошу отпустить его под подписку о невыезде, - сказал адвокат САЯТОВ. Также адвокат отметил, что на зарплату обвиняемого в 20 тысяч тенге невозможно покупать "коробки", тем более, что он живет на съемной квартире. Михаилу КАРНАУХУ 1966 года рождения предъявлено обвинения по статье 259 УК РК - "Незаконное приобретение, изготовление, переработка, приобретение, хранение либо сбыт наркотических веществ". sad1 Видео Ербола АМАНШИНА