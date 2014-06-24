В Актобе 25-летний парень стал очередной жертвой начавшегося купального сезона. Его тело подняли из реки Илек вечером в минувший понедельник. По словам начальника водолазного аварийно-спасательного отряда Нурболата ЖУМАГАЛИЕВА, молодой человек отдыхал вместе с друзьями в районе моста села Заречный. По предварительным данным, на момент трагедии он был трезвым. Тело утонувшего извлекли из реки водолазы. - Поиски затруднялись сильным течением, кроме того, под мостом была яма глубиной примерно 3 метра. В том месте установлен знак «Купание запрещено», - рассказал Нурболат ЖУМАГАЛИЕВ. Отметим, несколько дней назад под этим же мостом случилась трагедия, в результате которой утонули  9-летний ребенок и пытавшийся спасти его 43-летний мужчина.