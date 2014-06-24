Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру города Атырау. Как отмечают прокуроры, с начала этого года было возбуждено 394 уголовных дела по факту мошенничества, из них в суд было направлено 176. Общий ущерб, нанесенный действиями мошенников, превысил 219 млн тенге. Кстати, в прошлом году мошенники были менее активными. За аналогичный период прошлого года ими было совершено 283 преступления. - Идет рост этих преступлений на 40%. Финансовый ущерб аналогичного периода прошлого года составлял 74,7 млн тенге. Общий ущерб от действий мошенников за 2013 год составил 190,4 млн тенге, - уточнили в прокуратуре. Что касается направлений, по которым действуют мошенники, то они обширны. В основном мошенники входят в доверие жителям, обещая им помочь вне очереди в получении земельного участка или жилья по государственной программе. Разумеется, не безвозмездно. Также популярными обещаниями являются содействие в получение кредитов в банке, устройстве на высокооплачиваемую работу и помощь в разрешение конфликтных ситуаций, связанных с правоохранительными органами.