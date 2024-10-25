Криптовалюта на благо Казахстана: какие проекты помогают стране?

Майнинг в Казахстане довольно популярный и прибыльный. Во-первых, благоприятные условия в стране привлекли крупных майнеров, когда максимальная цена биткоина возросла пару лет назад. Во-вторых, само государство хоть и ввело ограничения для регулирования криптовалютного рынка, законодательство осталось довольно гибким. Итак, какие криптовалютные проекты помогают Казахстану?Майнинг в Казахстане: основноеПо данным 2021 года мировой рынок криптовалют достигал $1,63 млрд. В начале 2022 года мировыми лидерами по майнингу были США и Казахстан — это данные CCAF. На долю первой страны отводилось 35 %,

Майнинг в Казахстане довольно популярный и прибыльный. Во-первых, благоприятные условия в стране привлекли крупных майнеров, когда максимальная цена биткоина возросла пару лет назад. Во-вторых, само государство хоть и ввело ограничения для регулирования криптовалютного рынка, законодательство осталось довольно гибким. Итак, какие криптовалютные проекты помогают Казахстану?

Майнинг в Казахстане: основное

По данным 2021 года мировой рынок криптовалют достигал $1,63 млрд. В начале 2022 года мировыми лидерами по майнингу были США и Казахстан — это данные CCAF. На долю первой страны отводилось 35 %, второй — 18,1 % от мировой добычи криптовалюты.

Такая популярность криптовалюты в первую очередь объясняется выгодой страны. В том же 2022 году информация Министерства цифрового развития свидетельствует, что за первый квартал бюджет Казахстана пополнился на 652 млн тенге за счет компаний, которые занимаются цифровым майнингом.

Основной нюанс кроется в долгом бюрократическом процессе. Казахстан не запретил майнинг, как это сделал Китай, но и не признал его полностью. Пока реформы только в процессе. Но Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) разрешил оборот нефиатных средств.

Центр рассматривает операции с криптовалютой как отдельный вид. Услуги, которые проходят в этом секторе:

покупка и продажа криптовалюты;

обмен крипты на фиатные средства;

обмен одного цифрового актива на другой.

Что касается Нацбанка, то он осторожно либерализирует рынок. Торговать можно только теми валютами, которые признал МФЦА, — их на 2024 год чуть больше сотни.

Как криптовалютные проекты развивают Казахстан?

В 2024 году в Казахстане лицензию получили только несколько криптовалютных проектов. Одним из наиболее крупных среди них стал мировой проект Binance. В Казахстане он активно работает с 2022 года, предлагает большой выбор услуг.

В интервью для Forbes Kazakhstan глобальный руководитель региональных рынков Binance Вишал Сачендран заявил, что Казахстан открыт для инноваций и цифровых активов. Здесь создают благоприятные условия и регуляторную среду, а правительство подписало много меморандумов, что увеличивают взаимопонимание с другими юрисдикциями.

В отдельности для развития криптовалютной культуры здесь создали локальную платформу цифровых активов Binance Kazakhstan. Она авторизована в МФЦА в рамках FinTech Lab, то есть имеет лицензию на оперирование площадки по торговле цифровыми активами.

Благодаря построенной экосистеме и входу крупных мировых игроков в криптовалютную экосистему Казахстана у страны есть огромные шансы привлечь больше инвестиций. А это значительно укрепит экономику государства. При этом Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, где площадка Binance получила лицензию от регулятора. А это значительно увеличивает спектр возможных услуг, связанных с цифровыми активами на территории страны.

Итак, Казахстан имеет большие шансы стать региональным криптохабом. А лицензированные криптопроекты укрепляют экономику страны за счет развития финтеха и цифровых активов. Хотя государству еще предстоит наладить регулирование и инфраструктуру.