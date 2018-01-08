В Актобе на базе детского оздоровительного лагеря «Әсем» планируется создать круглогодичный детский лагерь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Зона детского отдыха расположена на площади 13 гектаров. Кроме того, здесь хорошие природные условия: близость речной поймы, большое количество деревьев, богатые травой луга и песчаные пляжи. В ближайшее время на территории лагеря будут начаты работы по строительству нового учебного корпуса, где дети смогут проживать и отдыхать, не отрываясь от учебного процесса.

- Мы должны приложить все усилия, чтобы создать в нашей области современный круглогодичный детский лагерь по примеру «Артека». В перспективе он должен стать международным. Сюда будут приезжать дети со всех районов, других областей Казахстана и соседних государств, - заявил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Летом прошлого года более 112 тысяч актюбинских школьников отдохнули в летних лагерях, что составляет порядка 92% от общего количества учащихся. На эти цели из местного бюджета было выделено порядка 152 миллионов тенге.

Всего в области функционируют 11 загородных, 384 пришкольных и 37 палаточных лагерей. В них созданы все необходимые условия для полноценного творческого и личностного развития, формирования здорового образа жизни, привития духовно-нравственных ценностей и оздоровления детей.