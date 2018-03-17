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Социум

Крупных застройщиков привлекают к строительству ипотечного жилья в Атырау

Об этом рассказал аким г. Атырау Серик ШАПКЕНОВ, на презентации строительства ЖК «Заман» от группы компаний «BI Group», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Как отметил градоначальник в своем выступлении, местные исполнительные органы в Атырау прилагают максимум усилий для того, чтобы с каждым годом повышать инвестиционную привлекательность региона, делая ведение бизнеса максимально комфортным. - Исходя из поручений главы государства, руководство области ставит перед местными исполнительными органами ряд конкретных задач, касающихся привлечения инвестиций и роста субъе
gorod
Крупных застройщиков привлекают к строительству ипотечного жилья в Атырау
Об этом рассказал аким г. Атырау Серик ШАПКЕНОВ, на презентации строительства ЖК «Заман» от группы компаний «BI Group», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Как отметил градоначальник в своем выступлении, местные исполнительные органы в Атырау прилагают максимум усилий для того, чтобы с каждым годом повышать инвестиционную привлекательность региона, делая ведение бизнеса максимально комфортным. - Исходя из поручений главы государства, руководство области ставит перед местными исполнительными органами ряд конкретных задач, касающихся привлечения инвестиций и роста субъектов предпринимательства, - сказал Серик ШАПКЕНОВ. – По этому направлению у нас есть достижения – с каждым годом все больше крупных компаний проявляют интерес к Атырау, отмечая благоприятный инвестиционный климат региона. Также по словам ШАПКЕНОВА, если в 2017 году в г. Атырау было построено 20 многоэтажных жилых домов на 1020 квартир, то в 2018 году этот показатель планируется увеличить до 38 домов на 3678 квартир. - Немаловажную часть занимают дома частных застройщиков, квартиры в которых будут реализовываться по программам ипотечного кредитования «Нұрлы жер» и «7-20-25» , - отметил аким города. – Одним из таких застройщиков является компания BI Group, которая после Астаны и Алматы открыла филиал в Атырау и будет заниматься строительством. Помимо этого, компания планирует построить завод по выпуску железо-бетонных изделий, что в целом положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. Ерлан ОМАРОВ
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