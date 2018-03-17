Крупных застройщиков привлекают к строительству ипотечного жилья в Атырау

Об этом рассказал аким г. Атырау Серик ШАПКЕНОВ, на презентации строительства ЖК «Заман» от группы компаний «BI Group», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Как отметил градоначальник в своем выступлении, местные исполнительные органы в Атырау прилагают максимум усилий для того, чтобы с каждым годом повышать инвестиционную привлекательность региона, делая ведение бизнеса максимально комфортным. - Исходя из поручений главы государства, руководство области ставит перед местными исполнительными органами ряд конкретных задач, касающихся привлечения инвестиций и роста субъе