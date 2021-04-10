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Кто бы мог подумать, что обычный картофель способен выровнять тон лица и избавить от пигментных пятен

https://mgorod.kz/projects/nitem/kto-by-mog-podumat-chto-obychnyj-kartofel-sposoben-vyrovnyat-ton-litsa-i-izbavit-ot-pigmentnyh-pyaten/
Marat
Кто бы мог подумать, что обычный картофель способен выровнять тон лица и избавить от пигментных пятен
https://mgorod.kz/projects/nitem/kto-by-mog-podumat-chto-obychnyj-kartofel-sposoben-vyrovnyat-ton-litsa-i-izbavit-ot-pigmentnyh-pyaten/

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