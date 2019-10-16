Кто получит денежную помощь от государства - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»

Более 1 млрд тенге задолжало "Жайыктеплоэнерго" за газ. Стр.2 Полицейские застрелили дикого кабана на детской площадке. Стр.3 Из-за пожара 8 семей остались без жилья. Стр.7 Какие проблемы в трансплантологии вскрыло дело врача о незаконной пересадке органов. Стр.12-13 Ученые создали гаджет, способный справиться с облысением. Стр.20 Предпринимателям предлагают строить частные школы. Стр.31 Дачники просят присоединить их общество к городу. Стр.30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.