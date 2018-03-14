Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор

Экс-министра национальной экономики приговорили к 10 годам лишения свободы, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта The Steppe Судья Адильхан Шайхисламов вынес приговор Куандыку Бишимбаеву. Его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. -Окончательно назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества, - постановил судья Адильхан