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Происшествия

Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор

Экс-министра национальной экономики приговорили к 10 годам лишения свободы, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта The Steppe Судья Адильхан Шайхисламов вынес приговор Куандыку Бишимбаеву. Его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. -Окончательно назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества, - постановил судья Адильхан
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Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор
Экс-министра национальной экономики приговорили к 10 годам лишения свободы, передает Tengrinews.kz.
Фото с сайта The Steppe Судья Адильхан Шайхисламов вынес приговор Куандыку Бишимбаеву. Его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. -Окончательно назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества, - постановил судья Адильхан Шайхиламов. Судья также внес представление на имя президента Казахстана о лишении Куандыка Бишимбаева государственной награды - ордена "Курмет". Больше четырех месяцев длилось судебное разбирательство. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО "Байтерек DEVELOPMENT", предприниматели и представители строительных компаний. Уголовное дело рассматривалось по двум эпизодам. Первый - строительство стекольного завода в Кызылорде. Согласно обвинению, Бишимбаев получил взятку в размере двух миллионов долларов от предпринимателя за участие в строительстве крупного объекта. Также, по версии следствия, более миллиарда тенге было похищено при строительстве стекольного завода. Еще одно обвинение экс-министру было предъявлено по статье "Получение взятки" по эпизоду дела "Байтерек DEVELOPMENT". Речь идет о строительстве доступного жилья по программе "Нурлы жол". По версии следствия, Бишимбаев получил взятки от представителей строительных компаний, участвовавших в строительстве арендного жилья. По материалам дела, на полученные "откаты" Бишимбаеву был построен загородный дом под Астаной стоимостью 293 тысячи долларов. Стоит отметить, что фигурантами данного дела являются и владельцы крупнейших строительных комбинатов в ЗКО - директор ТОО "СВ+" Сабит Утебалиев и директор ТОО "Болашак Т" Хайдар Кощанов, а также сын экс-акима ЗКО Кабибуллы Жакупова Аслан Жакупов.
приговор

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