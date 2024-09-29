При получении заказа были выявлены недостатки: столешница имела дефекты, мойка располагалась слишком близко к стене, на месте духового шкафа были зазоры, а пенал гарнитура выходил за пределы общего дизайна. Заказчик направил изготовителю претензию, но ответа не получил. В итоге заказчик обратился в департамент, а затем и в суд.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО , что они участвуют в судебном процессе в качестве третьей стороны. Спор возник после того, как покупатель заказал кухонный гарнитур, который изготовили с дефектами. Согласно условиям устного договора, изготовитель должен был выполнить заказ, а затем получить оплату. Общая стоимость мебели составила 520 тысяч тенге, и предварительно заказчик внес 260 тысяч тенге. После начала изготовления кухонного гарнитура была оплачена оставшаяся сумма.

При получении заказа заказчик выявил недостатки: столешница имела дефекты, мойка располагалась слишком близко к стене, на месте духового шкафа были зазоры, а пенал гарнитура выходил за пределы общего дизайна. Заказчик направил изготовителю претензию, но ответа не получил. В итоге заказчик обратился в департамент, а затем и в суд.

Специалист департамента в судебном заседании пояснила, что заказчик неоднократно обращался к ответчику с просьбами устранить дефекты в товаре, однако его обращения к разрешению вопроса не привели.

По итогам рассмотрения дела суд вынес решение в пользу заказчика, обязав изготовителя вернуть 520 тысяч тенге и выплатить 52 тысяч тенге на оплату адвоката.