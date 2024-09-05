По итогам рассмотрения дела суд вынес решение в пользу покупателя, обязав продавца вернуть 550 000 тенге и выплатить 20 000 тенге в качестве частичной компенсации морального ущерба.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО , что они участвуют в судебном процессе в качестве третьей стороны. Спор возник после того, как покупатель увидел в Instagram объявление о продаже снегохода за 550 тысяч тенге. После устных переговоров покупатель оформил покупку снегохода в рассрочку удалённо, договорившись о доставке. Однако товар так и не доставили, а на просьбы вернуть деньги продавец не отвечал.

В ходе рассмотрения гражданского дела выяснилось, что реквизиты продавца были использованы его знакомым, с которым была договорённость о получении 3% от суммы продажи. Продавец удержал свою долю и перевел оставшиеся деньги на счёт знакомого. Однако в итоге сам продавец стал жертвой мошеннических действий со стороны этого знакомого. Тем не менее, эти обстоятельства не освобождают его от ответственности перед покупателем.

По итогам рассмотрения дела суд вынес решение в пользу покупателя, обязав продавца вернуть 550 тысяч тенге и выплатить 20 тысяч тенге в качестве частичной компенсации морального ущерба.