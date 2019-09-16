Иллюстративное фото из архива "МГ" Еще 20 августа сезон купания в реке финишировал, но, как сообщили в ДЧС, сегодня еще много купающихся на Урале. Большинство из них – подростки. - Мы разделили Урал на четыре сектора, по которым специальная группа ежедневно проводит рейдовые работы. Просим жителей не купаться в Урале, — сказали спасатели. В Атырау пока тепло, температура воздуха доходит до плюс 20, поэтому вода в реке нагревается и позволяет нырять. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.