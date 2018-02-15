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Происшествия Социум

Куриные лапки растаскали птицы -директор птицефабрики в Уральске

Директор птицефабрики ТОО "Жайык-Ет" Асан СУЛТАНГАЛИЕВ отметил, что куриные лапки с территории предприятия разнесли вороны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Асан СУЛТАНГАЛИЕВ пояснил, что лесополоса, где разбросаны куриные лапки, относится к их предприятию. - Отходы у нас после забоя птицы сортируются в контейнеры и вывозятся в село Щапово, в утилизирующий цех, где их перерабатывают в мясо-костную муку. Из-за холода три дня назад транспорт, куда были загружены куриные отходы, не завелся. А недалеко от нашего предприятия находится мусорная свалка, оттуда прилетели вороны и разнесли к
Кристина Кобина
Куриные лапки растаскали птицы -директор птицефабрики в Уральске
Директор птицефабрики ТОО "Жайык-Ет" Асан СУЛТАНГАЛИЕВ отметил, что куриные лапки с территории предприятия разнесли вороны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Асан СУЛТАНГАЛИЕВ пояснил, что лесополоса, где разбросаны куриные лапки, относится к их предприятию. - Отходы у нас после забоя птицы сортируются в контейнеры и вывозятся в село Щапово, в утилизирующий цех, где их перерабатывают в мясо-костную муку. Из-за холода три дня назад транспорт, куда были загружены куриные отходы, не завелся. А недалеко от нашего предприятия находится мусорная свалка, оттуда прилетели вороны и разнесли куриные лапки за территорию фабрики, - пояснил директор птицефабрики. Асан СУЛТАНГАЛИЕВ отметил, что в данное время предприятием принимаются все меры, и до конца рабочего дня этот недостаток будет устранен. - Для работников нашего предприятия организован субботник. Все куриные лапки собираются вручную в мешки и контейнеры, - пояснил Асан СУЛТАНГАЛИЕВ. Напомним, жители поселка Рыбцех заметили тысячи выброшенных куриных лапок вдоль дороги в Уральске.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
ТОО "Жайык ет" куриные лапки

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