Куриные лапки растаскали птицы -директор птицефабрики в Уральске

Директор птицефабрики ТОО "Жайык-Ет" Асан СУЛТАНГАЛИЕВ отметил, что куриные лапки с территории предприятия разнесли вороны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Асан СУЛТАНГАЛИЕВ пояснил, что лесополоса, где разбросаны куриные лапки, относится к их предприятию. - Отходы у нас после забоя птицы сортируются в контейнеры и вывозятся в село Щапово, в утилизирующий цех, где их перерабатывают в мясо-костную муку. Из-за холода три дня назад транспорт, куда были загружены куриные отходы, не завелся. А недалеко от нашего предприятия находится мусорная свалка, оттуда прилетели вороны и разнесли к