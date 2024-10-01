Тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 миллионов долларов.

По данным Нацбанка, в сентябре курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов США.

— Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 миллионов долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 45 миллионов долларов в день, - говорится в сообщении Национального банка Казахстана.

Кроме того, в целях увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Нацбанк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 11% от общего объема рынка.

В сентябре объем продаж из золотовалютных резервов Национального Банка составил 241,5 миллионов долларов, в октябре продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 миллионов долларов.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов.