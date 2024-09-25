Квартиру подожгли в Атырау: погибла женщина, её сын в больнице

25 сентября в 3:30 в шестиэтажном доме в микрорайоне Алмагуль произошел пожар. По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, горела квартира на первом этаже. Площадь пожара составила 74 квадратных метра. Пожарным пришлось эвакуировать 67 человек, 36 из которых дети. С верхних этажей с помощью автолестницы эвакуировали 13 человек, шесть из которых дети.

На месте пожара специалисты обнаружили труп 70-летней женщины. С ожогами в больницу госпитализирован её 30-летний сын.

Отметим, что предварительной причиной пожара назвали - поджог. В региональном департаменте полиции пока никак не прокомментировали трагедию.



