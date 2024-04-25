Трагедия произошла 25 апреля около 6:00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Огнеборцы обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию. Они были без сознания.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту пожара в квартире зарегистрировано уголовное дело. Стражи порядка ведут досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Позже стало известно, что следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила на месте происшествия емкость с остатками горючего.

- 31-летний мужчина, который приобрёл емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по горячим следам незамедлительно задержан по пути следования в г. Уральск и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по факту убийства, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, в отношении двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, способом опасным для жизни других людей, в условиях чрезвычайной ситуации, малолетнего лица. Санкции данной статьи предусматривают пожизненное лишение свободы, - говорится в сообщении полиции.

Между тем, atpress.kz сообщает, что пострадавшие мужчина и женщина находятся в больнице.