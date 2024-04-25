Отец-одиночка из ЗКО получил предупреждение за избиение сына ремнем

В районном суде №2 района Байтерек рассмотрели дело по статье 73-1 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». По данным пресс-службы суда ЗКО, мужчина умышленно нанес телесные повреждения ремнем своему четырехлетнему сыну. Ребенку причинен легкий вред здоровью.

На судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину. Он пояснил, что вечером его малолетний сын баловался, не слушался, поэтому он его наказал ремнем. Мужчина воспитывает двоих детей в одиночку. Мать лишена родительских прав и живет отдельно.

Первыми о случившемся сообщили в детском саду, который посещает ребенок.

Постановлением суда мужчина признан виновным, ему выдано предупреждение.

Постановление не вступило в законную силу.