Выступая на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. По его поручению восстанавливается казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен институт сейсмологии в Алматы.

– Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод", - сказал Токаев.

По словам президента, практически все дамбы и водохранилища страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века.

– Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов. В Концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт, - подчеркнул глава государства.

Он так же рассказал об обновлении технической базы МЧС и усилении его обеспеченности спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займется разведкой и охраной подземных водных ресурсов.

– Вместе с тем нужно хорошо понимать, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе. По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания "Таза Қазақстан". Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше, - отметил Токаев.

Глава государства заявил о необходимости привести города и поселки в надлежащее состояние. Он заверил, что каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. С вандалами в стране будут поступать по закону.

– Акимы при содействии правительства должны взяться за обустройство дорог местного значения. Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов. Наша общая победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – пять летних и осенних месяцев. Но, уверен, сообща справимся, - выразил мнение глава государства.

Президент подчеркнул, что в результате масштабных паводков тысячи казахстанцев потеряли свое имущество, остались без источника дохода. Государство принимает адресные меры поддержки граждан. Все пострадавшие получат единовременную выплату на семью. После оценки ущерба им будут выплачены компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного.

– При этом следует учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения. Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил. Считаю, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан. Граждане смогут сменить место жительства, построив или получив дома в населенных пунктах с более привлекательным экономическим потенциалом и экологической ситуацией. Вместе с тем решения о возможном расселении населенных пунктов, расположенных в неблагоприятных зонах, будут приниматься с учетом мнения каждой пострадавшей от паводков семьи. Для тех, кто захочет восстановить свое жилье самостоятельно, будет предусмотрен отдельный механизм выплат, обеспечивающий их целевое использование. Процесс подачи заявления на возмещение ущерба и восстановление имущества будет цифровизирован, - сказал Токаев.

По его словам, за каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены из числа изъявивших желание помочь. Это позволит предпринимателям четко видеть, на какие цели расходуются выделяемые ими средства. Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры будет находиться под личным контролем Президента.