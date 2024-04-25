– На место происшествия были оперативно привлечены сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, инспекторы «Охотзоопром», государственного природного резервата «Бокейорда», сотрудники ЧС, полиции, ветеринарии и местных исполнительных органов, - сообщили в министерстве.

– В течение года сайгакам неоднократно приходится переправляться через водные объекты. При преодолении водной преграды определенная часть животных погибает, такие случаи нередки, как правило, в 90% случае погибают самки и молодняк. Для недопущения повторной гибели сайгаков вдоль берега водоема (в трудные для подъема места) создана искусственная преграда для животных с использованием автомашин и живой силы, - отметили в ведомстве.

– Эти данные не соответствуют действительности, на территории ЗКО в 2024 году сайгаков дронами не снимали. Имеющиеся на балансе «Охотзоопром» дроны находятся в головном офисе предприятия в Алматы. Лица распространяющие заведомо ложную информацию будут привлечены к ответственности предусмотренной законодательством РК, - заявили в ведомстве.

13 апреля на территории водохранилища «Муратсай» Бокейординского района ЗКО были обнаружены в воде мертвые сайгаки. Как сообщили в министерстве экологии РК, здесь шла массовая сезонная миграция сайгаков, животные передвигаются в северном направлении в места окота. В ночь на 13 апреля часть животных при пересечении водной преграды не смогла выбраться и утонула.Мертвые туши животных собрали и утилизировали. Акимат определил место захоронения погибших сайгаков. Из водоема извлекли 1976 туш сайгаков. Ветеринарные службы отобрали патологические материалы с погибших животных.Вместе с тем, в министерстве подчеркнули, что в СМИ распространяется недостоверная информация о том, что сотрудники Охотзоопром использовали дрон, что и вызвало гибель сайги.Кроме этого, автора видео с дрона ищут полицейские.