Обеспокоенные жители переживают за свои дачные дома и имущество, которое не смогли спасти от большой воды. Вот уже больше недели они не могут попасть к себе на дачные участки. Они беспокоятся за то, что оставшиеся вещи просто разворуют. Возле дачных кооперативов круглосуточно дежурят сотрудники полиции и ДЧС. Но людям этого недостаточно. Об этом дачники заявили сегодня, 25 апреля, на повороте на Первый дачный поселок.

Председатель Первой дачной направо и садоводческого общества «Автомобилист-25-55» Максим Павлов попросил сотрудников полиции пускать на воду одного из собственников дачного общества.

— Мы хотим своими глазами видеть всё это, следить, дежурить. Мы можем сейчас косвенно подтвердить о пропажах. У нас есть полная экипировка, рации, жилеты. Пусть МЧС отменят моторы (моторные лодки), потому что создавая волны, рушится наше жилье. Пусть передвигаются на резиновых лодках. А наши представители будут говорить, где можно проезжать, а где нет. Люди, которые оставались до эвакуации говорили, что видели неизвестную лодку, якобы, те забрали другую лодку, — сказал председатель.

По его словам, на Первой дачной направо проживает 365 семей, из них 108 круглогодично.

— Мы уехали неделю назад. Нас беспокоит, что по разным пабликам пишут о воровстве. Написали, что украли понтон с мотором. Наши понтоны тоже привязаны на Урале. Мы хотим дежурить, чтобы не допустить воровства, — пояснил житель Первой дачной Владимир Пырков.

Полицейские отметили, что препятствий в решении этой проблемы нет, необходимо просто всё согласовать.

Начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Нурлан Бисенов заверил, что полицейские патрулируют местность днём и ночью.

— Обеспечили личный состав всем необходимым: лодками, резиновыми сапогами, болотоходами, дронами. У сотрудников ЧС также есть дроны. Мы показываем всем желающим их дачные участки с высоты птичьего полёта. Таким образом обеспечиваем безопасность наших горожан. На воде на резиновых лодках опасно, они могут порваться об металлические заборы, штыри. К тому же, отсыревшие дома могут в любой момент разрушиться, что также небезопасно. Уровень воды в некоторых местах по высоте столбов. С начала половодья на этом участке не было зарегистрировано краж. Мародёрства мы не допускаем, — рассказал на месте Бисенов.

По его словам, если люди хотят посмотреть состояние своего жилья, им предоставляют фото и видео с дрона.

— Мы понимаем, что они потеряли имущество, но главное сохранить жизнь и здоровье этих людей, — сказал начальник управления криминальной полиции.

Что касается краж на дачах, полицейские отметили, что по каждому факту надо разбираться.

— На воде плавает холодильник, его вынесло течением. Плавают газовые баллоны и даже туалеты. В один дом столб упал прямо в оконный проём. Не нужно думать, что это сделали всё люди. Там бушует стихия. Если каждого подвозить к домам, они захотят попасть во внутрь. А дома обрушаются. Течение сильное. Даже на металлических лодках с моторчиком тяжело передвигаться, — дополнили полицейские.

К слову, всего в городе насчитывается 152 дачных обществ.

Фото Ивана Повытчикова