Уровень Урала в Уральске на утро 25 апреля составил 859 сантиметров, за сутки спад составил два сантиметра, сообщает РГП «Казгидромет». Уровень в селе Январцево составлял 880 сантиметров, спад за сутки — 7сантиметров. Однако в селе Тайпак Урал за сутки прибавил 10 сантиметров.

По информации филиала РГП «Казводхоз» по ЗКО, обстановка на водохозяйственных объектах стабильная. На сбросном сооружении Чаганского водохранилища отметка воды по Балтийской системе составляет 31,01 метр, за сутки спад воды пять сантиметров.

Между тем, в оперативном штабе сообщили, что без транспортного сообщения все еще остается один населенный пункт. На контроле держат 20 участков размыва дорог.