В Алматы продолжается судебное заседание по смертельному ДТП с автобусом, передает Tengrinews.kz. На скамье подсудимых — 32-летний Дархан Ахметжанов, который напал на водителя автобуса и спровоцировал аварию. Тогда в страшном ДТП погибли три человека: мужчина и супружеская пара.

По словам сына погибшей супружеской пары, Ерасыла Байдуалиева, ему даже не показали тела родителей. Он считает, что в произошедшем виновата и водитель автобуса. В семье сиротами остались четверо детей.

— В один день я лишился и отца, и матери. Я узнал о произошедшем от сестренки. Я не пожелаю такое даже врагу. Я прошу суд наказать по справедливости тех, кто виноват в смерти моих родителей, а также тех, кто имеет отношение к этому. По записи понятно, что произошло, кто и что говорил, в какой интонации. Ничего не происходит просто так. Ахметжанов здоровый, дееспособный человек. Я думаю, что он не будет просто так бить человека. По записи с камер видно, что Ахметжанов не просил остановиться на мосту. А там, где он должен был сойти на остановке, водитель его не выпустила - закрыла то переднюю дверь, то заднюю, то держала в руках телефон. В этой ситуации виноваты оба. Я бы простил, если бы мои родители просто получили какие-то раны, но я не могу. Я прошу наказать Ахметжанова по высшей строгости закона. Мои родители не увидели даже моей свадьбы, не то что внуков. Я даже не смог омыть их тела. Как их привезли из морга, так и предали земле, потому что нам сказали: "Лучше не открывайте". Также прошу рассмотреть наше исковое заявление по поводу материальной компенсации, — говорит потерпевший Байдуалиев.

Жена погибшего мужчины, Айнур Кусаинова, сказала, что она и трое их дочерей не могут осознать произошедшее. Дети просят выкопать могилу, чтобы вытащить оттуда отца. По словам потерпевшей, тело отца дочерям не показали, потому что у него глаза вывалились из глазниц.

— Человек чувствует себя виновным, даже если кота задавит. А вы себя виновной не чувствуете. Могли бы прийти, попросить прощения, вы же тоже женщина. Не прошло и 40 дней с трагедии, а вы разгуливали спокойно со своим молодым человеком. Следователь нас обманул, закрыл дело в отношении водителя, не сказав нам ничего. Не только Ахметжанов виноват, они оба виноваты. Автопарк же должен был обезопасить водителя, его сиденье. Требование оплаты не входит в обязанности водителя, но она делала это. Почему? Потому что автопарк, наверное, требует. Это все привело к тому, что умерли три человека. Я согласна со словами прокурора относительно Ахметжанова, его вина ясна. Но я думаю, что водитель должна тоже признать себя виновной, ответить за смерть троих людей. Между ними произошел инцидент, из-за которого произошла авария. Я прошу суд рассмотреть позиции водителя и автопарка. Следствие закрыло на все доказательства глаза, надеюсь, что суд не закроет, — заявила женщина.

Адвокат потерпевшей стороны, Айдынгали Табылдиев, просил провести комплексное расследование, но суд отказал ему. Тем не менее, Табылдиев все же считает, что в деле нельзя ограничиваться только судебно-медицинской экспертизой. Также он просил отстранить от работы водителя автобуса, аргументируя своё прошение произошедшим ДТП.

Между тем, водитель Ермек Шокебаева вину не признает. Женщина считает, что вся ситуация произошла из-за ударившего ее подсудимого.

— На протяжении всего этого времени Хусаинова хотела выставить меня виноватой. Но моей вины в этом нет. Меня постоянно спрашивают, зачем я взяла телефон подсудимого в руки. Я всегда помогаю разобраться с оплатой, потому что у нас в Алматы много приезжих, которые не знают, как оплатить. Я прошу объявить приговор подсудимому по всей строгости, потому что из-за него произошла вся эта ситуация, — сказала Ермек Шокебаева.

Сторона потерпевшей Шокебаевой поддержала слова государственного обвинителя и считает, что суд примет решение согласно законодательству.