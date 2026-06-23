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Социум

Квартиры жителей общежития затопило во время сильного ливня в Уральске

Вода начала заливать верхние этажи с крыши, после чего по перекрытиям и электрощитам устремилась вниз.
Арайлым Усербаева
Квартиры жителей общежития затопило во время сильного ливня в Уральске

В редакцию "МГ" обратились возмущенные жильцы дома по адресу: проспект Абая, 102. Из-за обрушившегося на город сильного ливня здание бывшего общежития буквально ушло под воду - дождевые потоки хлынули прямо в жилые комнаты.

По словам горожан, вода начала заливать верхние этажи с крыши, после чего по перекрытиям и электрощитам устремилась вниз. В результате в квартирах испорчены мебель, бытовая техника и ремонт. 

- Это настоящий кошмар, вода лилась с потолка как из ведра! Мы бегали с тазами и ведрами, но толку мало - обои отходят, линолеум вздулся, вся проводка сырая. Мы боимся включать свет. Крыша в доме давно в аварийном состоянии, и каждый сильный дождь превращается для нас в стихийное бедствие, но в этот раз топит абсолютно всех, - жалуются жильцы дома №102.

Основная проблема здания, как отмечают собственники комнат, заключается в ветхой кровле и забитых ливневках, которые не справляются с обильными осадками. 

В пресс-службе акима Уральска сообщили, что сотрудники ЖКХ несколько раз проводили собрание с жителями общежития. 

- Здание действительно требует ремонта. Однако ремонт должны проводить сами балансосодержатели, а именно жильцы должны собрать целевой сбор. Либо провести ремонт по программе "Модернизация ЖКХ", который осуществляется через управление энергетики и ЖКХ. Модернизация предусмтраивает полную замену кровли. Об этом жители знают, но пока они не торопятся воспользоваться этой программой. На днях сотрудники отдела ЖКХ вновь проведут с ними собрание и ещё раз объяснят жителям алгоритм действий, - отметили в акимате.

ливень общежитие

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