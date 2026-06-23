Квартиры жителей общежития затопило во время сильного ливня в Уральске

Вода начала заливать верхние этажи с крыши, после чего по перекрытиям и электрощитам устремилась вниз.

В редакцию "МГ" обратились возмущенные жильцы дома по адресу: проспект Абая, 102. Из-за обрушившегося на город сильного ливня здание бывшего общежития буквально ушло под воду - дождевые потоки хлынули прямо в жилые комнаты.

По словам горожан, вода начала заливать верхние этажи с крыши, после чего по перекрытиям и электрощитам устремилась вниз. В результате в квартирах испорчены мебель, бытовая техника и ремонт.

- Это настоящий кошмар, вода лилась с потолка как из ведра! Мы бегали с тазами и ведрами, но толку мало - обои отходят, линолеум вздулся, вся проводка сырая. Мы боимся включать свет. Крыша в доме давно в аварийном состоянии, и каждый сильный дождь превращается для нас в стихийное бедствие, но в этот раз топит абсолютно всех, - жалуются жильцы дома №102.

Основная проблема здания, как отмечают собственники комнат, заключается в ветхой кровле и забитых ливневках, которые не справляются с обильными осадками.

В пресс-службе акима Уральска сообщили, что сотрудники ЖКХ несколько раз проводили собрание с жителями общежития.