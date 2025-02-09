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Культура Шоу-бизнес

Легендарный сериал «Перекрёсток» возвращается на экраны

Начиная с 10 февраля сериал снова выйдет в эфир.
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Легендарный сериал «Перекрёсток» возвращается на экраны

По информации «24KZ», полюбившаяся телезрителям семейная сага об алматинцах вышла еще в 1996 году. Почти 500 серий посмотрели 60 миллионов человек в Казахстане, России, Узбекистане и Китае. «Перекрёсток» стал первым отечественным сериалом.

Над проектом работали иностранные специалисты, адаптируя сюжет под казахстанские реалии 90-х. Выход очередной серии ждали в каждом доме, а саундтрек от группы «Овощи-фрукты» с удовольствием слушают до сих пор.

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Начиная с 10 февраля сериал снова выйдет в эфир.

Ранее мы сообщали, что знаменитый сериал «Баффи — истребительница вампиров» тоже вернется на экраны.

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