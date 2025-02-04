«Баффи — истребительница вампиров» вернется на экраны

Сценарий для нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, авторы сериала «Poker Face».

Слухи о перезагрузке культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» получили подтверждение.

По информации The Guardian , стриминговый сервис Hulu близок к заказу пилотного эпизода, режиссером которого выступит оскароносная Хлоя Чжао.

Сценарий для нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, авторы сериала «Poker Face». На главную роль Баффи в сериал вернется Сара Мишель Геллар. Исполнительным продюсером проекта станет Долли Партон, чья компания Sandollar продюсировала оригинальный сериал.

Год назад Партон подтвердила разработку перезагрузки, намекая на возвращение главной героини в обновленном формате.

В декабре прошлого года актриса сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар говорила о его продолжении во время шоу Дрю Бэрримор. 47-летняя актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но затем изменила мнение.

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