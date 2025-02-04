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Культура Шоу-бизнес

«Баффи — истребительница вампиров» вернется на экраны

Сценарий для нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, авторы сериала «Poker Face».
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«Баффи — истребительница вампиров» вернется на экраны

Слухи о перезагрузке культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» получили подтверждение.

По информации The Guardian, стриминговый сервис Hulu близок к заказу пилотного эпизода, режиссером которого выступит оскароносная Хлоя Чжао.

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Сценарий для нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, авторы сериала «Poker Face». На главную роль Баффи в сериал вернется Сара Мишель Геллар. Исполнительным продюсером проекта станет Долли Партон, чья компания Sandollar продюсировала оригинальный сериал.

Год назад Партон подтвердила разработку перезагрузки, намекая на возвращение главной героини в обновленном формате.

В декабре прошлого года актриса сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар говорила о его продолжении во время шоу Дрю Бэрримор. 47-летняя актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но затем изменила мнение.

К другим новостям шоу-бизнеса: ранее Алексея Чумакова заподозрили в супружеской измене.

2025 сериалы перезапуск Долли Партон Баффи

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