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Культура Шоу-бизнес

Алексея Чумакова заподозрили в супружеской измене

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков живут в браке более 11 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию.
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Алексея Чумакова заподозрили в супружеской измене

Со стороны казалось, что певцы флиртовали. Пользователи соцсетей заметили искру между ними. А некоторые подписчики и вовсе упрекнули Алексея Чумакова в том, что он ведет себя не слишком красиво по отношению к супруге Юлии Ковальчук, подарившей ему двух дочерей.

Несколько дней назад Алексей Чумаков выступал на дне рождения бывшей невесты Тимати Анастасии Решетовой. Певец нежно смотрел на именинницу и держал ее за руку. Тогда пользователи Сети тоже возмущались и предупреждали Ковальчук, что коварная Настя может увести Алексея.

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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков живут в браке более 11 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию. При этом супруги нечасто делятся деталями личной жизни и считаются нескандальной парой.

В вопросах материнства российская модель Оксана Самойлова для многих авторитет. Накануне в своем Telegram-канале многодетная мама наконец затронула тему диагноза ее сына.

Россия брак 2025 отношения шоу-бизнес Алексей Чумаков измены

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