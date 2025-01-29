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Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына

Оксана рассказала, что ребенку делали массажи примерно до года, а через шесть месяцев один глаз прошел. Когда Давиду исполнилось три, врачи все еще рекомендовали операцию.
Дана Рахметова
Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына

По словам звезды, у ее сына Давида была непроходимость слезных каналов.

— Мы еще с вами долго обсуждали, что с этим делать. В Америке мне врачи говорили, что само пройдет, а у нас — что нужно обязательно операцию делать, — напомнила Оксана.

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Оксана рассказала, что ребенку делали массажи примерно до года, а через шесть месяцев один глаз прошел. Когда Давиду исполнилось три, врачи все еще рекомендовали операцию. Однако Оксана посмотрела видео процесса и решила повременить. И не зря. Проблемы, как выяснилось, больше нет. Блогер рассказала, что к четырем годам у малыша все «прошло само собой». Дело в том, что слезные каналы расширились по мере роста ребенка.

Звезда подчеркнула, что это их опыт, и она на истину не претендует. Длится своей историей для того, чтобы другие мамы имели в виду, что иногда можно обойтись и без хирургического вмешательства.

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