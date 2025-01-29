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Социум

На рассылку о дистанционном обучении школьников ответили санврачи ЗКО

В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что якобы с 1 февраля школьники ЗКО переходят на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу. В рассылке говорится, что школы будут закрыты на карантин.
Арайлым Усербаева
На рассылку о дистанционном обучении школьников ответили санврачи ЗКО

В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что якобы с 1 февраля школьники ЗКО переходят на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу. В рассылке говорится, что школы будут закрыты на карантин. 

Однако в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО опровергли эту информацию. Так, по данным санврачей, с начала эпидсезона (с 1 октября - прим. автора) зарегистрировано 74 400 случаев ОРВИ. Заболевших детей до 14 лет – 53 907, в том числе дети до 1 года – 1 828 случаев. Количество заболевших беременных женщин составило – 496 случаев. Отмечается снижение на 5% по сравнению с показателями прошлого года. 

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Кроме этого в области зарегистрировано 73 случая заболевания гриппом. 

– В случае увеличения числа больных ОРВИ с общим числом заболевших от 30% и более от численности организаций воспитания и образования, будет осуществлено временное приостановление учебного процесса. В данное время, школ с количеством заболевших учащихся более 30% не зарегистрировано, - сообщили в департаменте. 

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