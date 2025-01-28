Около 800 девочек-подростков забеременели за последние 4 года в Атырауской области

За последние 4 года в Атырауской области выявили около восьмисот беременных подростков. Половина из них родили, 45 по разным причинам совершили аборт.

В Атырауской области за последние 4 года забеременели около 800 девочек-подростков. По словам психологов, основная причина – отсутствие должного внимания и контроля со стороны родителей. Врачи же обеспокоены тем, что ранняя беременность может негативно сказаться как на здоровье матери, так и ребёнка, сообщает Almaty.tv.

Как отмечается, половина из них родили, 45 по разным причинам совершили аборт. В прошлом году на учет взяли 127 школьниц. Пик тревожной статистики пришелся на 2021 год, тогда почти 200 несовершеннолетних оказались в положении.

— Девочки-подростки чаще всего прибегают к аборту, боясь своих родителей. А это приводит к множеству последствий. Во-первых, к воспалительному процессу в репродуктивных органах женщины: в матке, протоках и яичниках. Во-вторых, это может привести к бесплодию, — сказала акушер-гинеколог Айгерим Кайраткызы.

Помимо физических нарушений, у молодых мам также может быть психическое расстройство. Подросток не может адаптироваться к обществу из-за своего положения. Большое влияние оказывают моральные и материальные трудности.

— Если девочка растет без отца, то есть не хватает отцовской любви. Она ищет это тепло у других людей, мужчин. Взрослые могут обманным путем получить желаемое, а девочка остается одна в таком положении, — отметила психолог Гульвира Нурсултанкызы.

Всего по области в положении находятся свыше 7,5 тысяч женщин. Среди них есть и совсем юные будущие мамы. Факты подростковой беременности чаще всего регистрируется в Жылыойском районе и городе Атырау.