Еще 7 дней зимних каникул получат первоклассники в Казахстане

Дополнительные 7 дней отдохнут первоклассники Казахстана на зимних каникулах, сообщает пресс-служба министерства просвещения Казахстана.

- Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года, - говорится в сообщении.

Напомним, третья четверть началась в казахстанских школах с 9 января 2025 года. Она состоит из 10 учебных недель. Весенние каникулы продлятся 11 календарных дней с 21 по 31 марта 2025 года включительно. А последняя четвертая четверть будет длиться 8 учебных недель.