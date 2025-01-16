Легенды «Акжайыка»: от родного льда до мировых рекордов

Хоккей с мячом в Западно-Казахстанской области появился 96 лет назад. Первый матч состоялся зимой 1929 года в Уральске. Ветеран спорта, фотограф и болельщик Кенжебай Рахимов с 1968 года следит за развитием этого вида спорта и через фотографии сохраняет его историю.

Уральская команда по хоккею с мячом. Фото с сайта the-steppe.com

— Несмотря на такие тяжёлые годы, у нас уже были энтузиасты, и проводились матчи. Постепенно начали появляться команды с предприятий и учебных заведений. В 30-е годы немало городских турниров проводилось, и уже были успехи на республиканских турнирах. После войны команды вновь продолжили играть, их становилось больше, даже в сельских районах играли. Первый заметный успех пришёл в 1972 году: сборная нашего города стала чемпионом Казахской ССР. Спустя четыре года второй раз стали чемпионами Казахской ССР. Кстати, этот чемпионат Казахстана проводился у нас. Затем власти включили нашу команду в состав участников чемпионата СССР в первую лигу, — рассказал Кенжебай Рахимов.

Команда «Акжайык» по хоккею с мячом 2018/2019 годы

За годы существования команда носила разные названия: «Орал», «Геолог», «Уралец», «Казахгаз», «Орда», «Карачаганак-АГС». С 2002 года её знают как «Акжайык». В лучшие времена клуб участвовал в Кубке европейских чемпионов и Кубке мира.

— С 1976 по 2002 годы в основном в хоккей играли на стадионе Атояна, который раньше назывался «Авангард». Правда, после реконструкции его больше ни разу не заливали. Раньше и другие стадионы заливали: «Юность» (Жастар), «Локомотив» (Акжайык), на Селекционном, на Стеновике. Команда «Акжайык» сейчас лидирует, входит в тройку. Думаю, выйдут в финальный турнир. Но чтобы мы ни выигрывали, какие бы места ни занимали, команду не пустят в суперлигу, потому что по условиям должен работать искусственный лёд. А у нас температура такая, что стадион закрывают. В пятницу была оттепель, всё подтаяло. Да и сам по себе стадион не соответствует нормативам. Посмотрите на трибуны, всё должно быть иначе, — говорит болельщик.

Сегодня 80% игроков сборной Казахстана — воспитанники Уральска. Среди них — бронзовые призёры чемпионата мира Денис Максименко, Слава Горчаков и Рауан Исалиев.

— Клуб почти не рекламируют, афиш в городе нет. Болельщики узнают о матчах друг от друга. Команде нужно больше поддержки, особенно финансовой, — говорит Рахимов.

По данным управления физической культуры и спорта ЗКО, в 2023 году на клуб выделили 30 млн тенге, в 2024 — 250 млн. На 2025 год запланировано 170 млн. Несмотря на трудности, команда растит чемпионов, многие из которых играют за зарубежные клубы. К слову, в команде всего три легионера.

«Акжайык» на домашнем льду. Фото с сайта the-steppe.com

Воспитанники клуба являются победителями Азиатских игр, многократными чемпионами Республики Казахстан. 80% национальной сборной Республики Казахстан составляют наши спортсмены, большинство из которых играют в сборных зарубежных стран.

По словам легионера Максима Пахомова, команда в среднем забивает около 100 голов за сезон. Сам Максим родом из Сыктывкара, проживает в Самаре и уже шесть сезонов успешно защищает цвета «Акжайыка». Недавно в состав команды вернулся её воспитанник Рауан Исалиев, который приобрёл ценный опыт, выступая за российские и зарубежные клубы. Многие бывшие игроки «Акжайыка» сегодня продолжают карьеру за границей, а некоторые уже тренируют молодых спортсменов, передавая свой опыт.

На фото воспитанник ХК«Акжайык» Искандер Нугманов

Одним из таких воспитанников является Искандер Нугманов, который провёл за «Акжайык» около восьми сезонов. Его путь в хоккей начался благодаря отцу, работавшему тренером, тому, что семья жила рядом со стадионом. Эти обстоятельства определили его выбор заниматься хоккеем с мячом.

— Сейчас я играю за норвежский клуб «Рёа». У меня молодая команда, и я стараюсь им помогать. В Норвегии живу уже девять лет — сюда меня пригласили играть по контракту. Ранее я выступал за «Зоркий» (Красногорск) и «Старт» (Нижний Новгород). За «Акжайык» слежу постоянно, всегда радуюсь победам парней. Сейчас они фавориты в своей группе и показывают отличные результаты в высшей лиге. К сожалению, команде не хватает бюджета, поэтому важно привлекать к спорту представителей бизнеса. Вспоминаю, как мы раньше ездили на сборы в Швецию — это были незабываемые времена. Играть дома всегда приятно, ребята — настоящие профессионалы. Несмотря ни на что, я часто думаю о доме и хочу вернуться, — делится Искандер Нугманов.

Сегодня команду «Акжайык» тренирует Николай Шавалдин — бывший игрок клуба, который отлично знает её традиции и атмосферу.