«Лёгких денег не бывает»: Генпрокуратура обратилась с предупреждением к казахстанцам

В Генеральной прокуратуре РК обратились к гражданам с важным предупреждением: попытки заработать "лёгкие деньги" в наркобизнесе неизбежно заканчиваются уголовным сроком. Особое внимание силовики сейчас уделяют интернету, через который вербуют курьеров и сбывают запрещённые вещества.

- С помощью системы "Кибернадзор" выявлено и заблокировано свыше 10 тысяч материалов с признаками пропаганды наркотиков, включая более 6 тысяч интернет-магазинов. Заблокировано более 619 тысяч дропперских счетов, арестованы преступные доходы на сумму свыше 2,6 миллиарда тенге, - сообщили в ведомстве.

В надзорном органе подчеркнули, что рассчитывать на анонимность в сети не стоит. Переписка с администраторами магазинов, получение координат, финансовые переводы и даже использование фейковых аккаунтов оставляют цифровые следы, по которым полиция вычисляет и рядовых закладчиков, и организаторов схем.

- Даже использование псевдонимов и поддельных аккаунтов не мешает установить причастность к преступной деятельности. При этом современные технологии помогают выявлять участников наркосетей и выходить на организаторов преступного бизнеса, - предупредили в Генпрокуратуре.

В ведомстве привели несколько показательных примеров, когда погоня за быстрым заработком обернулась тяжёлыми последствиями:

В Алматы по подозрению в сбыте наркотиков и оборудовании тайников задержали трёх школьниц 12, 14 и 15 лет - учениц 7-го и 9-го классов. Идёт досудебное расследование.

В Житикаре 19-летняя девушка работала "складменом" наркошопа. При задержании у неё изъяли около 400 граммов "синтетики" - суд приговорил её к 7 годам колонии.

В Рудном задержали двоих 21-летних закладчиков, у которых нашли около 700 граммов синтетического наркотика α-PVP. По делу ведётся расследование.

- Генеральная прокуратура обращает внимание граждан, особенно молодёжи: наркобизнес не оставляет второго шанса. Не существует "безопасной подработки" в качестве закладчика или курьера, как не существует "лёгких денег", не влекущих тяжёлых последствий, - заявили в ведомстве.

Прокуроры призвали молодёжь не перечёркивать своё будущее, учёбу и свободу ради сомнительного заработка.