Легковая автомашина столкнулась в Уральске с краном – 4 пострадавших

Автомашина «МАЗ» и «КИА Каренс» столкнулись сегодня, 28 мая, около 6 часов вечера в районе остановки «Белая казарма». В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них дети 4 и 5 лет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Что касается обстоятельств аварии, каждый из водителей считает себя правым. Официально они от комментариев отказались, однако очевидцы сообщили, что спецмашина ехала по второй полосе в сторону поселка Деркул, в этом же направлении двигалась «Киа». В один момент водитель иномарки решил развернуться перед автокраном. Столкновения избежать не удалось. От удара ав