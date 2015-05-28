Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Легковая автомашина столкнулась в Уральске с краном – 4 пострадавших

Автомашина «МАЗ» и «КИА Каренс» столкнулись сегодня, 28 мая, около 6 часов вечера в районе остановки «Белая казарма». В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них дети 4 и 5 лет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Что касается обстоятельств аварии, каждый из водителей считает себя правым. Официально они от комментариев отказались, однако очевидцы сообщили, что спецмашина ехала по второй полосе в сторону поселка Деркул, в этом же направлении двигалась «Киа». В один момент водитель иномарки решил развернуться перед автокраном. Столкновения избежать не удалось. От удара ав
Marat
Легковая автомашина столкнулась в Уральске с краном – 4 пострадавших
Автомашина «МАЗ» и «КИА Каренс» столкнулись сегодня, 28 мая, около 6 часов вечера в районе остановки «Белая казарма». В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них дети 4 и 5 лет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
IMG-20150528-WA0038
IMG-20150528-WA0038
Что касается обстоятельств аварии, каждый из водителей считает себя правым. Официально они от комментариев отказались, однако очевидцы сообщили, что спецмашина ехала по второй полосе в сторону поселка Деркул, в этом же направлении двигалась «Киа». В один момент водитель иномарки решил развернуться перед автокраном. Столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль «КИА» развернуло и выкинуло на встречную полосу. Пострадали четыре человека – двое взрослых, двое детей. Их всех забрали в травмпункт областной больницы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
IMG-20150528-WA0037
IMG-20150528-WA0037
IMG-20150528-WA0041
IMG-20150528-WA0041
2bRml7LZ0wE Фото автора Видео: Ербол АМАНШИН

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article