Летчица, Халық Қаһарманы, Хиуаз Доспанова была призвана на войну из Жанибекского района ЗКО

Фото с сайта azh.kz Установлено, что одна из первых казашек-летчиц, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспанова была призвана на Великую Отечественную войну из Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ. Как рассказал журналист и архивариус Ахмедияр Батырханов из Жанибекского района, ранее считалось, что Х.Доспанова была призвана из Москвы. Но на сайте «Подвиг народа», разработанном на электронной базе данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации размещены другие данные. Об отважной казахской летчице, летавшей на самолете У-2, сообщается следующее