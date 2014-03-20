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Социум

Летчица, Халық Қаһарманы, Хиуаз Доспанова была призвана на войну из Жанибекского района ЗКО

Фото с сайта azh.kz Установлено, что одна из первых казашек-летчиц, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспанова была призвана на Великую Отечественную войну из Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ. Как рассказал журналист и архивариус Ахмедияр Батырханов из Жанибекского района, ранее считалось, что Х.Доспанова была призвана из Москвы. Но на сайте «Подвиг народа», разработанном на электронной базе данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации размещены другие данные. Об отважной казахской летчице, летавшей на самолете У-2, сообщается следующее
Marat
Летчица, Халық Қаһарманы, Хиуаз Доспанова была призвана на войну из Жанибекского района ЗКО
Фото с сайта azh.kz
Фото с сайта azh.kz
 Фото с сайта azh.kz Установлено, что одна из первых казашек-летчиц, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспанова была призвана на Великую Отечественную войну из Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ. Как рассказал журналист и архивариус Ахмедияр Батырханов из Жанибекского района, ранее считалось, что Х.Доспанова была призвана из Москвы. Но на сайте «Подвиг народа», разработанном на электронной базе данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации размещены другие данные. Об отважной казахской летчице, летавшей на самолете У-2, сообщается следующее. Доспанова Хыйуаз, год рождения 1922. сержант. В РККА с 1941 года. Место призыва: Джаныбекский РВК, Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Джаныбекский р-н. А в представлении Х.Доспановой к ордену «Красной Звезды» написано следующее: «...8. Каким РВК призван  - Джинибским РВК (так в документе)». Также сообщается: «За период боевой работы тов. ДОСПАНОВА сделала 102 боевых ночных вылета, сбросив 15 902 кг бомб разного калибра по уничтожению живой силы и техники противника. Тов. ДОСПАНОВА штурманское дело знает отлично. Ориентируется в сложных метеоусловиях и горной местности отлично. Как штурман экипажа много работает над повышением своих знаний по штурманскому делу. С 9 июля по 27 сентября 1942 г. тов. ДОСПАНОВА, будучи стрелком-бомбардиром, временно исполняла обязанности адъютанта эскадрильи. Хорошо сочетала свою боевую работу с работой адъютанта. Как адъютант эскадрильи смогла отлично поставить учет и отчетность по боевой работе каждого летающего экипажа и всей эскадрильи, в целом».

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