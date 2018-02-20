Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Летевший в Атырау самолёт «Бек Эйр» экстренно сел в Таразе, предварительная причина – разгерметизация

Авиаинцидент произошёл сегодня, 20 февраля, в 7.20 по времени Астаны, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В 07.20 20 февраля в аэропорт "Аулие-ата" в Таразе аварийную посадку совершил самолёт "Fokker-100" авиакомпании "Bek Air". Самолёт рейсом 2105 вылетел из Алматы и направлялся в Атырау. На борту было 103 пассажира и 4 члена экипажа. Предварительная причина экстренной посадки – разгерметизация салона. "На рейсе Алматы – Атырау была обнаружена проблема в системе надува (разгерметизация. – Авт.). Командир воздушного судна снизился до безопасной высоты и мог продолжать по
gorod
Летевший в Атырау самолёт «Бек Эйр» экстренно сел в Таразе, предварительная причина – разгерметизация
Авиаинцидент произошёл сегодня, 20 февраля, в 7.20 по времени Астаны, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" В 07.20 20 февраля в аэропорт "Аулие-ата" в Таразе аварийную посадку совершил самолёт "Fokker-100" авиакомпании "Bek Air". Самолёт рейсом 2105 вылетел из Алматы и направлялся в Атырау. На борту было 103 пассажира и 4 члена экипажа. Предварительная причина экстренной посадки – разгерметизация салона. "На рейсе Алматы – Атырау была обнаружена проблема в системе надува (разгерметизация. – Авт.). Командир воздушного судна снизился до безопасной высоты и мог продолжать полёт на высоте ниже эшелонной. Так как лететь до Атырау далеко, он принял решение сесть в Таразе. Из Алматы уже отправили резервный борт для продолжения этого рейса, возгорания не было", – прокомментировал Informburo.kz генеральный директор компании Bek Air Сырым Омаржанов. В авиакомпании отметили, что жертв и пострадавших нет. gIWFtP-CVpY Видео с личной страницы Denis Krivosheyev в Facebook

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article