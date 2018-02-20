Летевший в Атырау самолёт «Бек Эйр» экстренно сел в Таразе, предварительная причина – разгерметизация

Авиаинцидент произошёл сегодня, 20 февраля, в 7.20 по времени Астаны, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В 07.20 20 февраля в аэропорт "Аулие-ата" в Таразе аварийную посадку совершил самолёт "Fokker-100" авиакомпании "Bek Air". Самолёт рейсом 2105 вылетел из Алматы и направлялся в Атырау. На борту было 103 пассажира и 4 члена экипажа. Предварительная причина экстренной посадки – разгерметизация салона. "На рейсе Алматы – Атырау была обнаружена проблема в системе надува (разгерметизация. – Авт.). Командир воздушного судна снизился до безопасной высоты и мог продолжать по