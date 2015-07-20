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Бизнес-новости

Летнее кафе «ИНЖИР» приглашает к себе в гости

Новое летнее кафе с изысканной восточной кухней, летними напитками и хорошей музыкой приглашает заглянуть на огонек всех, кто любит хороший отдых на свежем воздухе. Совсем недавно состоялось открытие летнего кафе "Инжир". Удобное расположение в центре города, большая площадь, а также возможность отведать вкуснейшие блюда восточной кухни и послушать музыку в живом исполнении, приятный, ненавязчивый сервис, по достоинству оценили многие посетители. Для Вас мы приготовили несколько уютных зон, оформленные в разных стилях, в том числе, восточная зона с топчанами и кабинками. кафе "Инжир" предлагае
Marat
Летнее кафе «ИНЖИР» приглашает к себе в гости
Новое летнее кафе с изысканной восточной кухней, летними напитками и хорошей музыкой приглашает заглянуть на огонек всех, кто любит хороший отдых на свежем воздухе.
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 Совсем недавно состоялось открытие летнего кафе "Инжир". Удобное расположение в центре города, большая площадь, а также возможность отведать вкуснейшие блюда восточной кухни и послушать музыку в живом исполнении, приятный, ненавязчивый сервис, по достоинству оценили многие посетители.
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 Для Вас мы приготовили несколько уютных зон, оформленные в разных стилях, в том числе, восточная зона с топчанами и кабинками.
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 кафе "Инжир" предлагает традиционные блюда восточной и европейской кухни, которые готовят прямо у Вас на глазах. Блюда, рассчитанные на компанию, порадуют Вас как своим размером, так и демократичной ценой. Только здесь Вы сможете попробовать фирменный Гиждуванский шашлык из фарша, шашлык из говядины с курдюком Уч панжа, ассорти из шашлыков, лопатку из баранины с овощами, настоящий душистый, узбекский плов, уйгурский лагман, манты, шашлык из различных видов мяса, который есть только у нас.
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 Также к Вашим услугам бар-меню с большим выбором напитков, в том числе собственного приготовления. Что может быть лучше, чем утолить жажду стаканом прохладного, домашнего лимонада или морса, а чашечка ароматного чая с восточными сладостями не только поднимет Ваше настроение, но и придаст Вам сил.
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 Если Вы захотите провести здесь вечеринку, то точно не прогадаете. Каждый вечер для Вас поют музыканты и группа «ретро+» в живом исполнении.
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 Летнее кафе «ИНЖИР» работает ежедневно с 12 часов до 2 часов ночи.
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 Как гласит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приходите в гости в летнее кафе «ИНЖИР» и убедитесь, что оно одно из лучших собственными глазами. Мы находимся по адресу: Арбат. ул. Жунисова, 106. Телефоны: 50-86-56, +7-707-031-01-00 На правах рекламы.
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