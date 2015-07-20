Летнее кафе «ИНЖИР» приглашает к себе в гости

Новое летнее кафе с изысканной восточной кухней, летними напитками и хорошей музыкой приглашает заглянуть на огонек всех, кто любит хороший отдых на свежем воздухе. Совсем недавно состоялось открытие летнего кафе "Инжир". Удобное расположение в центре города, большая площадь, а также возможность отведать вкуснейшие блюда восточной кухни и послушать музыку в живом исполнении, приятный, ненавязчивый сервис, по достоинству оценили многие посетители. Для Вас мы приготовили несколько уютных зон, оформленные в разных стилях, в том числе, восточная зона с топчанами и кабинками. кафе "Инжир" предлагае